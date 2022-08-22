Маршрутный ПАЗ сбил пожилую челябинку на остановке общественного транспорта

В Челябинске маршрутка сбила женщину-садовода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 22 августа, в 11:35 на остановке общественного транспорта «Сад «Нефтяник».

По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту №35, при начале движения от остановочного комплекса, не убедился в безопасности при высадке пассажира и совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая только что вышла из салона этой маршрутки.

В результате ДТП челябинка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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