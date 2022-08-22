Фестивали, шоу, фейерверк: в Челябинске представили афишу Дня города

В афишу Дня города в Челябинске вошли больше 30 общегородских мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, празднование дня рождения Челябинска стартует 3 сентября и продлится до 18 сентября.

Череду праздничных мероприятий откроет акция детских школ искусств «Мы вместе!", начало которой запланировано на субботу, 3 сентября. Она пройдет в Городском саду имени Пушкина.

В тот же день в ЦПКиО имени Гагарина стартует общественно-политический вернисаж, в Никольской роще – военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Завершит первый день празднования фестиваль водных огней «Челябинск загадывает желание» на пляже «Городской».

В воскресенье, 4 сентября, в Горсаду состоится детский джазовый фестиваль «Бэби-джаз».

Продолжатся торжества праздничным мероприятием «Подарим городу улыбки» (7 сентября, парк культуры и отдыха Калининского района), чемпионатом и первенством города по лыжероллерам (7-8 сентября, парк Гагарина) и акцией «Челябинский калейдоскоп» (8 сентября, Кировка).

В пятницу, 9 сентября, в сквере на улице Богдана Хмельницкого запланировано праздничное мероприятие «Город металлургов и строителей, мой Челябинск, я горжусь тобой». Жителей Ленинского района в этот же день ждут на народные гуляния «Создаем будущее вместе!" в сквере «Семейный». На Кировке пройдет традиционный «Парад моды».

Кульминацией празднования станет суббота, 10 сентября. Среди полутора десятков мероприятий в этот день пройдут фестиваль «В ритме рока» в парке Гагарина, мотошоу и концерт с участием ST, Клавы Коки и Niletto у ледовой арены «Трактор», выступление оркестра народных инструментов «Малахит» в Саду Победы, фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска» в арт-сквере на набережной реки Миасс и концерт на Театральной площади с участием солистов Челябинской филармонии, Мариинского и Большого театров и поп-певицы Anna Asti. Завершится субботняя череда праздничных мероприятий традиционным фейерверком.

Тех же, кто не успеет устать в субботу, в воскресенье, 11 сентября, ждут в парке Гагарина на Параде первоклассников и на Кировке, где будет проходить фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий».

Продолжатся торжества 13 сентября в сквере Столыпина концертом «Калининские напевы» и 17 сентября в Саду Победы фестивалем национальных видов спорта.

Наконец, завершится празднование в воскресенье, 18 сентября, чемпионатом города по конному спорту (учебный центр МЧС) и автоквестом (площадка у памятника Курчатову).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»