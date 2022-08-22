В Челябинске изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов

В мэрии Челябинска рассказали какие маршруты поменяют схему движения после полного открытия Ленинградского моста.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, полное открытие Ленинградского моста внесет коррективы в движение общественного транспорта.
С 25 августа маршруты автобусов №8, №9, №34, №45 и №25с будут следовать прямо по проспекту Победы:
№8 Мамина – пр. Победы – Кирова – Бр. Кашириных – Ак. Королева;
№9 Мамина – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Петра Столыпина;
№34 Мехколонна – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк;
№45 Аэропорт – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк;
№25с ДК Строителей – Свердловский пр. – пр. Победы – Сад «Ферросад».
Открытие движения по Ленинградскому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах №34, №45 и №25с, заверили представители городских властей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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