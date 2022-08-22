В Челябинске изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов

В мэрии Челябинска рассказали какие маршруты поменяют схему движения после полного открытия Ленинградского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, полное открытие Ленинградского моста внесет коррективы в движение общественного транспорта.

С 25 августа маршруты автобусов №8, №9, №34, №45 и №25с будут следовать прямо по проспекту Победы:

№8 Мамина – пр. Победы – Кирова – Бр. Кашириных – Ак. Королева;

№9 Мамина – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Петра Столыпина;

№34 Мехколонна – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк;

№45 Аэропорт – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк;

№25с ДК Строителей – Свердловский пр. – пр. Победы – Сад «Ферросад».

Открытие движения по Ленинградскому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах №34, №45 и №25с, заверили представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»