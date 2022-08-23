Большинство частных детских садов Челябинска работают без лицензии

В частных детских садах Челябинска не торопятся заниматься образованием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, специалисты ведомства проанализировали направления деятельности и расценки на услуги 80 частных детских садов областного центра.

Выяснилось, что лишь 10% немуниципальных и негосударственных дошкольных учреждений имеют лицензию на образовательную деятельность. Остальные 72 детских сада занимаются лишь уходом и присмотром за детьми в жилых домах, а потому работают без лицензии.

Цена месячного абонемента на полный день посещения в Челябинске начинается от 10 тысяч рублей. Самое дорогое заведение берет за свои услуги 41,3 тысячи рублей в месяц.

При этом больше половины учреждений (42) готовы удовлетвориться суммой до 15 тысяч рубле в месяц. Еще 32 детских сада берут от 15 до 20 тысяч. В трех учреждениях месячный абонемент стоит в пределах 20-25 тысяч рублей. Еще три оценивают свои услуги в сумму, превышающую 25 тысяч рублей.

Вполне логично, что самым дорогим учреждением стал лицензированный детский сад, имеющий право на образовательную деятельность. Однако интересно, что два из пяти самых дорогих дошкольных учреждений лицензий не имеют. При этом за уход и присмотр за детьми они берету от 21 тысячи и от 25 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в некоторых частных детских садах для зачисления ребенка могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.

Впрочем, посещение дошкольного учреждения может обойтись родителям и дешевле: во всех частных детских садах есть группы неполного дня (на выбор смены: с утра до обеда и с обеда до вечера).

Челябинск, Виктор Елисеев

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