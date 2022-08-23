Экс-начальнику отдела СИЗО в Челябинске огласили приговор

Бывшего сотрудника следственного изолятора Челябинска признали виновным в получении взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал бывшего начальника оперативного отдела СИЗО №3 виновным в получении взяток.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, с 2020 по 2021 год сотрудник ФСИН получил от двух заключенных в общей сложности около 270 тысяч рублей за общее покровительство и послабление условий содержания.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с управлением собственной безопасности регионального ГУФСИН.

Экс-служащий СИЗО №3 свою вину так и не признал. Однако суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 миллиона рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»