В центре Челябинска на ходу вспыхнула легковушка

В Челябинске полностью сгорел легковой автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 23 августа, в Советском районе областного центра, на улице Сулимова.

По словам очевидцев, машина загорелась во время движения, причем водитель авто среагировал не сразу.

Автомобиль пытались потушить владелец машины и проезжавшие поблизости автомобилисты, но их усилия не увенчались успехом. С возгоранием справились прибывшие по вызову пожарные. Однако салон машины выгорел полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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