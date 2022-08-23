В центре Челябинска на ходу вспыхнула легковушка

В Челябинске полностью сгорел легковой автомобиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 23 августа, в Советском районе областного центра, на улице Сулимова.
По словам очевидцев, машина загорелась во время движения, причем водитель авто среагировал не сразу.
Автомобиль пытались потушить владелец машины и проезжавшие поблизости автомобилисты, но их усилия не увенчались успехом. С возгоранием справились прибывшие по вызову пожарные. Однако салон машины выгорел полностью.
Челябинск, Виктор Елисеев
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