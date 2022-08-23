В Челябинске маршрутный ПАЗ врезался в припаркованные машины

В Челябинске маршрутка врезалась в стоявшие у обочины машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 23 августа, в Металлургическом районе областного центра, на Шоссе Металлургов.

Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №35, не справился с управлением и врезался в припаркованные у обочины автомобили.

По информации городской ГИБДД, маршрутку не пропустил водитель авто «Шевроле Лачетти». Пытаясь уйти от столкновения, шофер автобуса врезался в стоявшие на парковке «Ладу Ларгус» и «Фольксваген».

В момент столкновения в салоне ПАЗа находились пассажиры. О пострадавших в результате аварии пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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