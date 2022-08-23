Шестеро магнитогорцев получили условные сроки по делу за торговлю сигаретами на 24 миллиона

В Магнитогорске вынесли приговор продавцам табачного контрафакта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 63-летнего мужчину и 5 женщин виновными в продаже немаркированных табачных изделий, а также незаконном использовании чужого товарного знака.
В суде установлено, что южноуральцы наладили торговлю нелегальными сигаретами в августе 2017 года. В январе 2020 года их деятельность была пресечена.
В ходе обысков полицейские обнаружили у магнитогорцев 172 тысячи 550 пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 24 миллиона рублей.
Кроме того, в результате продажи подделок под брендом одного из известных иностранных производителей правообладателю товарного знака причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.
При вынесении приговора суд учел, что все подсудимые признали себя виновными, в содеянном раскаялись, у двоих имеются на иждивении несовершеннолетние дети, еще двое являются пенсионерами.
В итоге каждого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных законом обязанностей.
Также приговором суда конфискованы арестованные в ходе следствия системные блоки и ноутбук, которые являлись техническими средствами, при помощи которых совершены преступления.
Приговор вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube