Шестеро магнитогорцев получили условные сроки по делу за торговлю сигаретами на 24 миллиона

В Магнитогорске вынесли приговор продавцам табачного контрафакта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 63-летнего мужчину и 5 женщин виновными в продаже немаркированных табачных изделий, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

В суде установлено, что южноуральцы наладили торговлю нелегальными сигаретами в августе 2017 года. В январе 2020 года их деятельность была пресечена.

В ходе обысков полицейские обнаружили у магнитогорцев 172 тысячи 550 пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 24 миллиона рублей.

Кроме того, в результате продажи подделок под брендом одного из известных иностранных производителей правообладателю товарного знака причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.

При вынесении приговора суд учел, что все подсудимые признали себя виновными, в содеянном раскаялись, у двоих имеются на иждивении несовершеннолетние дети, еще двое являются пенсионерами.

В итоге каждого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных законом обязанностей.

Также приговором суда конфискованы арестованные в ходе следствия системные блоки и ноутбук, которые являлись техническими средствами, при помощи которых совершены преступления.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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