Житель Самары лишился бизнеса из-за ареста счетов челябинскими приставами за чужие долги

Челябинских приставов проверят после разорения фирмы из-за чужих долгов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка деятельности судебных приставов-исполнителей организована после жалобы бизнесмена из Самары.

Предприниматель пожаловался, что на его расчетные счета, открытые для ведения бизнеса, на протяжении нескольких месяцев необоснованно налагался арест за долги неизвестных жителей трех регионов России, включая Челябинскую область. Решение об этом приняли судебные приставов Курчатовского РОСП Челябинска.

При этом на телефонные звонки бизнесмена приставы долгое время не отвечали, ошибки в электронных сервисах не исправляли. В итоге в течение года со счетов самарца списали несколько десятков тысяч рублей, а бизнес ему пришлось закрыть.

Заместитель прокурора области Денис Ситников поручил организовать проверку, в ходе которой будет оценка действиям должностных лиц УФССП, в том числе в рамках уголовно-процессуального закона.

«Заявителю судебными приставами-исполнителями незаконно взысканные средства возвращены, сняты аресты со счетов и принесены извинения», – уточнили в надзорном ведомстве.

Результаты проверки поставлены заместителем прокурора области на личный контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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