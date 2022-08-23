В Челябинской области таможенники остановили фуру с пятью тысячами пар обуви

5 тысяч пар обуви пытались незаконно ввезти в Россию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, подозрительный грузовой автомобиль, согласно товаросопроводительным документам, следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург. Таможенники остановили транспортное средство в Троицком районе.

«При проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили свыше 4 тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Более тысячи пар оказались поддельными – на них незаконно нанесены логотипы известных мировых брендов («Louis Vuitton», «Dior», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Ecco», «Puma», «Fila», «Gucci»)», – комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

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Продукция изъята сотрудниками полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «перевозка или сбыт продукции без маркировки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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