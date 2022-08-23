В Миассе медики отказались ехать к ребенку, который был дома один

Жительницу Южного Урала возмутила реакция диспетчера «скорой» на вызов к чужому ребенку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за возникшего недопонимания юный житель Миасса едва не остался без медицинской помощи. Об этом возмущенная горожанка рассказала в паблике «Текслер, помоги».

По словам женщины, инцидент произошел в понедельник, 22 августа. «Проходила мимо жилого дома и услышала истошный крик ребенка о помощи, – рассказала она. – Пошла на крик и увидела мальчика лет 9, сидящего на балконе первого этажа. Ребенка всего трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял».

Школьник рассказал горожанке, что ему тяжело дышать. Когда мальчик сказал, что у него аллергия, женщина поняла – начался приступ. Также она выяснила, что его родители на работе, и он не может до них дозвониться – в руках у юного горожанина был разбитый телефон (возможно, мальчик уронил его, когда начался приступ).

Первое, что решила сделать горожанка – позвонить в скорую медицинскую помощь. Диспетчер ее выслушала, все уточнила, записала номер телефона, спросила, может ли она дождаться экипаж, и сказала: ждите. Но через какое-то время женщине вновь позвонили и заявили, что приехать к ребенку не могут, так как «по закону они не имеют права без согласия родителя осматривать детей до 15 лет».

«Я ей объясняю, что у ребенка приступ аллергии (это очень опасно для жизни, и время, возможно, идет на минуты), она мне говорит: ищите маму, папу, бабушку и т. д.", – возмущается женщина.

Причем станция скорой помощи находится буквально в шаге от дома, где живет мальчик, с негодованием заявила горожанка. Но бригаду она так и не дождалась.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что бригада скорой медицинской помощи все-таки прибыла на место вызова. «Ребенку оказана вся необходимая помощь, также даны дополнительные рекомендации родителям пациента, – рассказали в ведомстве. – Все вызовы по оказанию медицинской помощи детям обслуживаются первоочередно. Тому, кто осуществляет вызов, необходимо четко изложить состояние больного. О времени приезда бригады скорой можно повторно уточнить у диспетчера».

По словам чиновников, руководство станции скорой помощи Миасса провело с диспетчером разъяснительную беседу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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