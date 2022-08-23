В центре Челябинска почти на сутки закроют движение

На одной из улиц Челябинска движение автотранспорта закроют на 22 часа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением в городе Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.
С 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го институтского переулка.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты
Челябинск, Виктор Елисеев
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