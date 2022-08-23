В Челябинске автобус №9 расширяет территорию обслуживания

Автобусный маршрут №9 в Челябинске меняет схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 августа для повышения транспортной доступности улицы Петра Сумина в микрорайоне «Парковый 2» автобусы маршрута №9 «Улица Мамина – Улица Петра Столыпина» будут следовать:

Петра Столыпина → Новоградский пр. → Петра Сумина → Татищева, а также через Ленинградский мост. В остальном – без изменений.

Напомним, ранее городские власти объявили об изменении схемы движения пяти автобусных маршрутов после открытия Ленинградского моста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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