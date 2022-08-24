Работа заставляет уральцев курить и пить

Три четверти жителей УрФО заявили, что на работе у них появились вредные привычки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и выяснили, появление каких вредных привычек, по мнению жителей Уральского федерального округа, провоцирует их работа.

62% жителей УрФО уверены, что из-за работы у них появилась такая вредная привычка как нарушение режима сна. Чаще всего об этом говорили работники производственной сферы и маркетологи. 48% уральцев из-за работы постоянно «накручивают себя», особенно это свойственно специалистам по управлению персоналом.

41% уральцев признали, что их работа стала причиной слишком низкой активности. Как правило, это характерно для ИТ-специалистов и бухгалтеров. У трети опрошенных (30%) возникли проблемы с едой – из-за работы они начали питаться фастфудом и сладостями, а также переедать. Чаще всего о такой вредной привычке сообщали специалисты сферы продаж.

Кроме того, каждый четвертый житель УрФО (23%) признался, что из-за работы стал курить (чаще всего это административный персонал и маркетологи), а каждый пятый (21%) – употреблять алкоголь. Последнее свойственно ИТ-специалистам и работникам продаж. По этим двум показателям Урал занимает первое место среди всех федеральных округов.

Лишь 25% уральцев полагают, что их работа не спровоцировала никаких вредных привычек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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