Мимолетное знакомство стоило жительнице Магнитогорска 150 тысяч рублей

Южноуралец спустил в клубах 150 тысяч рублей, «позаимствованных» у новой знакомой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Агаповского района обратилась 34-летняя жительница Магнитогорска.

Женщина рассказала, что в одном из городских кафе познакомилась с жителем Агаповского района. Вместе они отправились в поселок Ташказган, где живет мужчина, чтобы продолжить отдых на берегу реки. Во время «продолжения банкета» южноуралец попросил у спутницы телефон, якобы для поиска информации. На самом деле «Ромео» зашел в сервис «Сбербанк онлайн», который женщина открыла до этого и не успела закрыть, и перевел с ее банковской карты себе 150 тысяч рублей. Пропажу горожанка обнаружила только по возвращении домой, зайдя в свой личный кабинет.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Как пояснил задержанный, деньги он успел потратить в увеселительных заведениях Магнитогорска.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время агаповец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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