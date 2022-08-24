В уральском ЗАТО фонтан «подавился» моющим средством

В Снежинске неизвестные сломали фонтан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 22 августа. Об этом сообщили в официальной группе мэрии Снежинска.

По информации городских властей, в фонтан, расположенный у кинотеатра «Космос», вандалы залили моющее средство. Действия неизвестных попали на видео камеры наблюдения кинотеатра.

После «акции» эксплуатация фонтана приостановлена. Его отключили «для проведения профилактических и ремонтных работ».

Мэрия обратилась с заявлением об инциденте в полицию, все материалы о выходке неизвестных переданы силовикам. Полиция начала проверку по обращению чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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