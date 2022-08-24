В уральском ЗАТО фонтан «подавился» моющим средством

В Снежинске неизвестные сломали фонтан.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 22 августа. Об этом сообщили в официальной группе мэрии Снежинска.
По информации городских властей, в фонтан, расположенный у кинотеатра «Космос», вандалы залили моющее средство. Действия неизвестных попали на видео камеры наблюдения кинотеатра.
После «акции» эксплуатация фонтана приостановлена. Его отключили «для проведения профилактических и ремонтных работ».
Мэрия обратилась с заявлением об инциденте в полицию, все материалы о выходке неизвестных переданы силовикам. Полиция начала проверку по обращению чиновников.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube