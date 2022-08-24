К концу недели в Челябинской области начнет спадать жара

Жара на Южном Урале отступит к субботе.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 25-27 августа в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине области местами – чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале).

В ближайшие дни в области сохранится 30-градусная жара. Так, в четверг, 25 августа, осадков не ожидается. Температура ночью будет +10, +15, днем воздух прогреется до 31 градусов выше нуля.

В пятницу, 26 августа, днем дожди в регионе возобновятся. Однако это не остановит дальнейшее наступление жары. Если ночью на Южном Урале синоптики обещают +11, +16 градусов по Цельсию, днем воздух раскалится до 27-32 градусов жары.

Лишь в субботу дневной дождь несколько снизит температуру. Если ночью ожидается +12, +17 градусов, то днем – 24-29 градусов выше нуля.

Похожая картина будет наблюдаться и непосредственно в Челябинске. В четверг ночью ожидается +13, +15 градусов. Днем столбик термометра взлетит к отметкам 28-30 градусов выше нуля.

В пятницу температура воздуха с +14, +16 градусов ночью вырастет до 29-31 градуса жары днем.

27 августа ночью синоптики обещают 14-16 градусов выше нуля. Днем ожидается небольшой дождь, который, наконец, отбросит температуру от 30-градусной отметки – будет всего лишь +24, +26.

Челябинск, Виктор Елисеев

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