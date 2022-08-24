Мигранта будут судить за жестокое изнасилование и убийство челябинки

В суд Челябинска передали уголовное дело об изнасиловании и убийстве массажистки.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мигранта, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов.

По версии следствия утром 13 сентября 2021 года он пришел в квартиру одного из домов по улице Чайковского в Курчатовском районе Челябинска, хозяйка которой оказывала услуги массажа. Однако иностранцу захотелось большего. Когда 34-летняя женщина отвергла его поползновения, он начал ее избивать. Нанеся множество ударов по голове и телу массажистки, он сдавил руками ее шею. Когда челябинка потеряла сознание, мигрант изнасиловал ее и убил.

После этого он сбежал, прихватив с собой сотовый телефон женщины, больше 10 тысяч рублей и ее паспорт.

Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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