В Челябинске полностью открывают движение по Ленинградскому мосту

В четверг полностью откроют движение по Ленинградскому мосту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, движение по Ленинградском мосту по направлению в сторону северо-запада открывается завтра, 25 августа, в 4:30.

Представители городских властей напомнили, что после открытия Ленинградского моста с 25 августа маршруты автобусов №8, №9, №34, №45 и 25с изменят схему движения и будут следовать прямо по проспекту Победы:

№8 Мамина – пр. Победы – Кирова – Бр. Кашириных – Ак. Королёва;

№9 Мамина – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Петра Столыпина;

№34 Мехколонна – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк ;

№45 Аэропорт – пр. Победы – Свердловский пр. – Комсомольский пр. – Автобусный парк;

№25с ДК Строителей – Свердловский пр. – пр. Победы – Сад «Ферросад».

Также по Ленинградскому мосту восстанавливается движение маршрутов частных перевозчиков №12, №39, №46, №54, №86, №91, №103-с, №119-с.

Напомним, мост был построен в 1953 году. Срок эксплуатации сооружения истек несколько лет назад. Капремонт делали 25 лет назад. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.

Реконструкцию начали только в прошлом году. Мост частично перестроили, увеличив количество полос для автотранспорта до шести и расширив пешеходное пространство.

Движение автотранспорта в сторону Тракторозаводского района, а также пешеходов по обеим сторонам моста открыли 15 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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