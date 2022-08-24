На маршрутах перевозчика, автобус которого задавил челябинку, нашли десятки нарушений

ГИБДД зафиксировала больше 20 нарушений на маршрутах челябинского перевозчика после гибели пенсионерки под колесами.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла 22 августа на остановке общественного транспорта «Сад «Нефтяник».

Под колеса ПАЗа, следовавшего по маршруту №35, погибла 80-летняя женщина, только что вышедшая из салона этой маршрутки.

После этого ГИБДД провело проверку на маршрутах №35 и №40, обслуживаемых одним частным перевозчиком. По информации полицейских, в общей сложности они выявили 22 нарушения в сфере пассажирских перевозок.

При этом один автобус сняли с маршрута и отправили на специализированную стоянку за технические неисправности. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении компании-перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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