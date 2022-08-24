Силовики добрались до «наследия» еще одного челябинского губернатора

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД, а также регионального УФСБ провели обыски в конно-спортивном комплексе «Рифей», расположенном в поселке Новый Кременкуль на территории Сосновского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные мероприятия могли проводиться в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне текущего года по признакам мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере в при проведении закупок для нужд спортивной школы. В качестве подозреваемых по делу проходят четыре сотрудника комплекса и частных компаний.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт обысков подтвердили, не называя напрямую, о какой из спортивных школ идет речь. «Следственно-оперативные мероприятия проходили одновременно в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях в рамках ранее возбужденного уголовного дела, – рассказали представители полицейского главка. – По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны четыре человека. Сумма похищенных денежных средств, по данным следствия, составляет более миллиона рублей».

В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Конно-спортивный комплекс «Рифей» расположен в двух десятках километров от Челябинска. Его строительство началось при губернаторе Петре Сумине. Открыли учреждение в июне 2011 года, когда областью руководитель уже Михаил Юревич. Возглавила его дочь Петра Сумина Наталья Алистратова. В настоящее время она находится за границей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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