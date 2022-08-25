В Челябинске появился парк засохших деревьев

Общественники раскритиковали работы по озеленению Парка Дружбы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около сотни деревьев и кустарников, высаженных в текущем году в Парке Дружбы на территории Тракторозаводского района областного центра, погибли. Об этом заявили представители общественного объединения «Эко-Standart».

«В рамках выполнения муниципального контракта должны были быть высажены в этом году 394 дерева и кустарника размерами от 1 до 4 метров на сумму 5 миллионов 272 тысячи рублей», – напомнили общественники. Высаживали их в мае-июне. «Уже сейчас погибшими можно точно назвать 51 дерево карагачи и липы, 3 яблони, 3 березы, 34 рябины и 1 сосна. Всего около сотни деревьев. Еще примерно столько же находится в удручающем состоянии. Это означает, что половина деревьев, высаженная подрядчиком, не прижилась, и несмотря на это работы по контракту были приняты, что вызывает вопросы», – отметили в объединении.

Эко-активисты обратились к администрации Челябинска и прокуратуре города с требованием провести проверку выполнения данного контракта, обязать подрядчика заменить деревья за свой счет.

Челябинцы также отмечают, что контракт был закрыт частично, и мэрия помогла подрядчику расторгнуть его по обоюдному согласию, хотя такие работы нельзя было принимать, а коммерсантов стоило внести в список недобросовестных поставщиков услуг.

Интересно, что две недели назад в мэрии Челябинска назвали Парк Дружбы в Тракторозаводском районе «абсолютным лидером по озеленению среди общественных пространств».

Челябинск, Виктор Елисеев

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