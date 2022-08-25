Суд рассмотрит апелляцию ФАС по делу о сговоре на торгах по озеленению главной улицы Челябинска

Антимонопольщики настаивают на нарушениях при торгах на посадку деревьев в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит 5 сентября жалобу Челябинского управления ФАС России на постановление суда первой инстанции, отменившего решение антимонопольщиков о признании антиконкурентного соглашения в действиях мэрии Челябинска и десяти коммерческих предприятий.

Напомним, в сентябре 2021 года надзорное ведомство обвинило комитет дорожного хозяйства Челябинска, две организации и восемь предпринимателей в нарушении закона о защите конкуренции. Речь шла о поспешном заключении городскими чиновниками в 2020 году контрактов на высадку деревьев на проспекте Ленина в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС (масштабные мероприятия в городе так и не состоялись). Это произошло после расторжения договора с первоначальным подрядчиком: выяснилось, то у компании нет посадочного материала.

«Комитет с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в определенных работах путем заключения договоров на сумму 3,3 миллиона рублей, – отметили в Челябинском УФАС. – При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период». Чиновники сослались на пункт, разрешающий не проводить торги в случае, если цена контракта не превышает 600 тысяч рублей.

Антимонопольное расследование было начато после получения материалов, предоставленных областным полицейским главком. В них говорилось, что руководство КДХ поручило подчиненным проработать вопрос заключения договоров и техническое задание для конкретной фирмы. При этом сотрудники пытались объяснить начальнику комитета дорожного хозяйства, что заключение прямых договоров без проведения конкурентных процедур незаконно. «В ответ было сообщено, что у Комитета отсутствует время для проведения конкурентных процедур, и необходимо заключить прямые договоры с несколькими организациями и индивидуальными предпринимателями», – отметили в Челябинском УФАС.

Решение антимонопольщиков о привлечении участников сговора к ответственности мэрия и коммерсанты оспорили в Арбитражному суде Челябинской области. В июне текущего года суд отменил постановление УФАС.

«После расторжения контракта по проведенному аукциону, возможно, в последующем при организации проведения работ по озеленению гостевого маршрута уполномоченным органом было упущено время, которое позволило бы повторно реализовать конкурентную процедуру, по причине отсутствия достаточного опыта при подготовке к мероприятиям международного уровня, – признал судья. – Однако данное обстоятельство безусловно не свидетельствует в пользу наличия между комитетом и хозяйствующими субъектами антиконкурентного соглашения».

Челябинское УФАС России оспорило решение областного суда. 5 сентября 18-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу антимонопольного органа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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