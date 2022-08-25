В центре Челябинска 17-летний подросток вылетел на авто на тротуар. Пострадал пешеход

17-летний бесправник сбил челябинца на тротуаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на четверг, 25 августа, в Центральном районе Челябинска.

Недалеко от пешеходной части улицы Кирова автомобиль «Лифан» врезался в ограждение. Пробив забор, машина вылетела на тротуар и остановилась в шаге от входа в алкомаркет.

По информации городской ГИБДД, в результате ДТП пострадал мужчина.

Оказалось, что иномарка была арендована, а за рулем находился 17-летний молодой человек, естественно, не имевший водительских прав.

Прежде, чем пробить металлическое ограждение, он врезался в автомобиль «Форд». На тротуаре «Лифан» сбил пешехода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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