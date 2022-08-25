После жутких фото прокуратура потребовала отремонтировать школу в Троицке

После жалоб жителей прокуратура Троицка потребовала провести в школе ремонтные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провела проверку МБОУ «СОШ №9» после того, как местные жители пожаловались на удручающее состояние образовательного учреждения в социальных сетях.

«Как проходит приемка школьного помещения? – возмутились южноуральцы. – Крыша над крыльцом в убитом состоянии. Не дай бог, эта красота обвалится на детей, последствия могут быть разными».

В прокуратуре рассказали, что жалобы троичан подтвердились. «Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше здания школы потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале признаки разрушения. Также выявлено разрушение навеса над входной группой здания», – отметили представители надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратурой города главе города Троицка внесено представление об устранении нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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