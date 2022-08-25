В Магнитогорске будут судить бутлегеров, пытавшихся продать 4 тысячи бутылок «паленки»

Двое магнитогорцев предстанут перед судом за незаконный оборот нелегального алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции.

По версии следствия, южноуральцы развернули на территории Магнитогорска торговлю контрафактным алкоголем.

Мужчины приобрели у неизвестных 4 тысячи 127 бутылок контрафакта 28 наименований. Алкоголь хранили в помещении арендованного склада с целью дальнейшей продажи.

В феврале 2022 года на бутлегеров вышли силовики. Контрафакт изъяли. Общая стоимость продукции составила свыше 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, использование магнитогорцами зарубежных брендов нанесло правообладателям товарных знаков ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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