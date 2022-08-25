В Челябинской области суд отправил в колонию двух наркодилеров из Подмосковья

Двое жителей Московской области получили свои сроки за 28 килограммов наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал двух жителей Московской области виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В суде установлено, что в сентябре 2021 года мужчины по указанию неизвестного достали из «закладки» в поселке Новотроицкий Сосновского района больше 28 килограммов мефедрона. Наркотики они планировали продать, но были задержаны на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Дилеры вину в совершении преступления признали в полном объеме, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Суд приговорил каждого к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении их соучастника выделено в отдельное производство, ведется следствие.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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