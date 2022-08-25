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Четверг, 25 августа 2022, 18:28 мск

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Защита партнера экс-главы Южного Урал не смогла оспорить его арест

Апелляционная инстанция отклонила жалобу адвоката депутата Госдумы Вадима Белоусова на его заочный арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Мосгорсуда о заочном аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Напомним, в начале августа в Московском городском суде огласили приговор по делу о многомиллиардной взятке. Фигурантами в процессе выступали бизнес-партнер экс-главы Южного Урала Михаила Юревича, депутат Госдумы Вадим Белоусов и его теща, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова.

Приговор судья зачитывал в течение двух дней. В заключительный день процесса Белоусов не появился в суде, и в тот же день был объявлен в розыск.

Напомним, по версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили более 3,25 миллиарда рублей.

Суд признал Белоусова и Бутакову виновными. Партнера экс-губернатора приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. И тут же объявили в розыск, а утвердили решение о заключении его под стражу, заочно. Маргариту Бутакову, ввиду преклонного возраста (ей 80 лет), приговорили к 5 годам лишения свободы условно и аналогичному штрафу.

Защита Белоусова решение о заочном аресте оспорила. Однако апелляция была отклонена. Теперь решение об аресте вступило в заочную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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