В пригороде Челябинска рабочего засыпало землей

В Сосновском районе рабочего засыпало в траншее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел днем в четверг, 25 августа, в поселке Мирный Сосновского района.

«Во время ремонтных работ произошло обрушение траншеи, – рассказали спасатели. – Под землей, на глубине более трех метров полностью засыпанным оказался один из рабочих, 51-летний мужчина».

Коллеги сообщили о происшествии в экстренные службы и бросились на помощь, им быстро удалось освободить из-под земли верхнюю часть тела товарища, чтобы у него была возможность дышать.

Спасатели мобильного отряда прибыли к месту ЧП и совместно с рабочими, сотрудниками пожарной охраны продолжили руками, лопатами и подручными средствами раскапывать рабочего и укреплять осыпающийся грунт.

Благодаря тому, что пострадавший оставался в сознании, спасатели в ходе работы могли постоянно контролировать состояние мужчины.

Максимально освободив от грунта, рабочего с помощью альпинистского снаряжения и стоявшей рядом спецтехники подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Сейчас за его состоянием следят врачи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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