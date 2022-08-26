Челябинским студентам рассказали, сколько придется выложить за аренду квартиры

В правительстве Челябинской области посчитали стоимость аренды для студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, приближается учебный год, и у студентов, поступивших в вузы Челябинска, возникает вопрос: «Где жить, и сколько это будет стоить?».

Есть два варианта для иногородних: аренда жилья и проживание в общежитии.

В финансовом плане второй вариант намного доступнее. Стоимость койко-места в вузовских общежитиях варьируется от 400 до 1000 рублей в месяц в зависимости от учебного заведения. Однако количество мест в общежитиях ограничено, и на всех учащихся их может не хватить. В такой ситуации студенту придется задуматься об аренде квартиры или комнаты.

Контрольно-счетная палата региона проанализировала цены на арендную недвижимость, расположенную в шаговой доступности от высших учебных заведений. Объектом анализа выступали однокомнатные квартиры и студии.

Выяснилось, что стоимость найма такого жилья находится в диапазоне от 9 до 50 тысяч рублей в месяц. Наибольшее количество предложений – вокруг Челябинского государственного университета.

При этом зачастую цена аренды не включает оплату коммунальных услуг – данные расходы арендатору придется оплачивать самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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