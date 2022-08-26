Полиция проверит «странности» вокруг проектов очистки реки Миасс в Челябинске

Полиция проверит эффективность расходования минэкологии средств на разработку проекта очистки реки Миасс в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из ответа следственного управления СКР по Челябинской области на обращение общественника Ярослава Щербакова.

Напомним, челябинец обратился в прокуратуру и СКР с требованием проверить действия чиновников минэкологии, якобы «продублировавших» аукцион на право разработки проекта очистки реки Миасс от пруда «Коммунар» до пруда ЧГРЭС протяженностью 9,19 километра и объемом донных отложений – 645 тысяч кубических метров. В итоге контракт заключили с компанией «Агроинвестстрой» на сумму 4,8 миллиона рублей.

Правда, в августе 2019 года то же ведомство провело торги на аналогичные, как утверждает горожанин, проектные работы на этом же участке реки. Тогда ведомство заключило контракт на 11,5 миллиона рублей с ООО НИЭП сроком выполнения работ до 1 сентября 2020 года и заплатило 3,3 миллиона рублей аванса.

Общественник утверждает, что контракт этот до сих пор на стадии исполнения, сведения о штрафах и неустойках к подрядчику отсутствуют. Правда, в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается иск, по которому минэкологии пытается вернуть сумму аванса и расторгнуть контракт.

В ответе на обращение представитель следственного управления СКР по Челябинской области говорится, что копия заявления направлена в ГУ МВД региона «для организации проверки в ходе оперативно-разыскных мероприятий доводов о возможно незаконных действиях должностных лиц министерства экологии Челябинской области в связи с исполнение государственного контракта».

Челябинск, Виктор Елисеев

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