Мэрия Златоуста десять лет не исполняет решение суда

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения чиновниками мэрии решения суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, поводом для уголовного разбирательства послужило категорически нежелание исполнять решение суда, вынесенное почти 10 лет назад.

По данным следствия, в декабре 2012 года суд обязал администрацию Златоуста обеспечить альтернативную дорогу для транспорта и пешеходов в поселки Назаровский, Зареченский, Чапаевский, Рабочий городок и Знаменский через железнодорожные пути.

Однако до сих пор решение суда не исполнено.

В отношении чиновников мэрии Златоуста возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решений суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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