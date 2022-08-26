Мэрия Златоуста десять лет не исполняет решение суда

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения чиновниками мэрии решения суда.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, поводом для уголовного разбирательства послужило категорически нежелание исполнять решение суда, вынесенное почти 10 лет назад.
По данным следствия, в декабре 2012 года суд обязал администрацию Златоуста обеспечить альтернативную дорогу для транспорта и пешеходов в поселки Назаровский, Зареченский, Чапаевский, Рабочий городок и Знаменский через железнодорожные пути.
Однако до сих пор решение суда не исполнено.
В отношении чиновников мэрии Златоуста возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решений суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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