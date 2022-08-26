В Челябинске избили бывшего министра

Полиция расследует обстоятельства нападения на бывшего регионального министра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько молодых людей напали на экс-министра общественной безопасности Челябинской области, последнего руководителя регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Евгения Савченко.

Видео нападения всплыло через несколько месяцев после инциденгта. Сам челябинец рассказал о произошедшем в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошел 11 марта текущего года – в день создания ФСКН. По словам бывшего чиновника, поздно вечером он выходил с группой сослуживцев из заведения в центре города, где они отмечали круглую дату. Компания направилась к ожидавшему их такси, когда к одному из спутников стала цепляться группа крепких молодых людей. «Они начали кричать на него, что он напал на их товарища», – рассказал челябинец.

Когда Савченко попытался объяснить, что претензии необоснованны, так как они только что вышли из банкетного зала, агрессивные молодчики переключились на него. На видео можно заметить, как один из молодых людей делает экс-чиновнику подсечку, и тот падает. «Почувствовал, как оторвался от земли, потом падение и резкую боль в ноге, от которой сразу потерял сознание...» – вспоминает Евгений Савченко.

«Практически одновременно нападению подверглось еще трое взрослых мужчин. А после того, как машина скорой помощи отвезла меня в бессознательном состоянии в больницу, эти же неадекваты вышли из соседнего ресторана, сняли номера со своей машины и повторно напали на мужчин, которые помогали врачам...» – рассказал челябинец.

Как рассказал бывший чиновник, лечение его после нападения затянулось на несколько месяцев. Из-за перелома ноги ему пришлось пережить операцию, «после которой привыкаю к «железу» и учусь ходить...», – отметил он в соцсетях.

По информации УМВД по Челябинску, по факту инцидента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Челябинск, Виктор Елисеев

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