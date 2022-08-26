У челябинского минспорта появился первый заместитель

В министерстве спорта Южного Урала новое назначение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, первым заместителем главы ведомства назначена Анна Кодина.

Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Анна Кодина занимала должность начальника управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Это уже третье назначение после того, как ведомство возглавил новый министр.

Напомним, в мае текущего года министром спорта региона был назначен Александр Гриб. Экс-заместитель министра финансов области сменил во главе ведомства Максима Соколова.

В июне с поста замминистра спорта уволили Александра Казакова, уступившего свое кресло бывшему начальнику юридического отдела министерства образования и науки Челябинской области Елене Назимовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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