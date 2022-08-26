На Южном Урале стартует сезон осенней охоты

В выходные в Челябинской области открывается осенний сезон охоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в субботу, 27 августа, в регионе стартует сезон осенней охоты 2022 года на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. В это время охотники начинают массово выезжать в охотничьи угодья.

Ведомство напоминает о соблюдении правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку. В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по птице, взлетающей на уровне ниже 2,5 метров, при ограниченном обзоре местности.

Отдельно охотникам напомнили, что в связи с установившейся в области сухой и жаркой погодой необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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