Ученые впервые доказали наличие углекислого газа на экзопланете

В атмосфере планеты за пределами Солнечной системы впервые зафиксировали углекислый газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые смог представить достоверное доказательство наличия углекислого газа в атмосфере экзопланеты. Об этом пишет издание Nature.

Значимое открытие телескоп сделал, наблюдая за экзопланетой WASP-39 b. Горячий газовый гигант вращается на орбите солнцеподобной звезды, находящейся в 700 световых годах от Земли. Масса небесного тела вчетверо меньше массы Юпитера. Из-за близости к звезде температура на ее поверхности достигает 900 градусов.

Издание отмечает, что телескопы «Хаббл» и «Спитцер» ранее фиксировали в воздушной оболочке экзопланеты следы углекислого газа, но достоверно доказать его наличие не могли из-за несовершенства оборудования.

После представления новых данных телескопом «Джеймс Уэбб» сомнения в наличии углекислого газа отпали.

«Обнаружение четкого следа углекислого газа в спектре WASP-39 b стало хорошей проверкой возможностей «Джеймса Уэбба», – цитирует издание Натали Баталья из Калифорнийского университета в Санта-Круз. – До сих пор ни одна обсерватория не позволяла фиксировать сигнал углекислого газа в спектрах экзопланет с такой четкостью». По мнению исследовательницы, теперь астрономы могу фиксировать углекислый газ в атмосферах небольших каменистых планет, похожих на Землю. Это может приблизить ученых к открытию жизни на других планетах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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