В воскресенье на северо-западе Челябинска на полдня закроют движение

Движение на северо-западе Челябинска временно закроют из-за бегунов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 28 августа, в связи с проведением XV Всероссийского Челябинского марафона с 7 до 15 часов будет закрыто движение транспорта на участке от Ледовой арены «Трактор» по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной до улицы Чайковского.

О графике работы общественного транспорта на время проведения марафона будет сообщено дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, масштабное спортивное событие приурочено ко Дню города. По расчетам городских властей, в нынешнем году марафон соберет около 2 тысяч 500 спортсменов и любителей бега.

Забеги пройдут на четырех дистанциях – 1 километр, 10,5 километра (1 круг), 21,1 километра (полумарафон, 2 круга) и 42,2 километра (марафон, 4 круга).

Старт и финиш забегов – у ледовой арены «Трактор». Участие в соревнованиях платное.

Челябинск, Виктор Елисеев

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