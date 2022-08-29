В Копейске двухлетний ребенок пострадал в огне

В пригороде Челябинска пострадал от огня маленький мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в одном из СНТ Копейска.

«Во время растопки взрослыми печи искры попали на одежду ребенка, – уточнили в силовом ведомстве. – Семья характеризуется положительно».

Известно, что двухлетний мальчик получил ожог 30% тела. В настоящее время он находится в детской областной клинической больнице. По факту происшествия полиция начала проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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