В Копейске двухлетний ребенок пострадал в огне

В пригороде Челябинска пострадал от огня маленький мальчик.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в одном из СНТ Копейска.
«Во время растопки взрослыми печи искры попали на одежду ребенка, – уточнили в силовом ведомстве. – Семья характеризуется положительно».
Известно, что двухлетний мальчик получил ожог 30% тела. В настоящее время он находится в детской областной клинической больнице. По факту происшествия полиция начала проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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