Экс-замглавы Магнитогорска предстанет перед судом за взятку

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы второго города региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в одном из СНТ Копейска. завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов высокопоставленных чиновник получил более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города. В ходе расследования уголовного дела следователем СК арестовано имущество бывшего вице-мэра на сумму более 15 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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