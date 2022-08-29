Полумиллиардный Контракт на реставрацию памятника культуры заключили с отрицательным заключением госэкспертизы

В Челябинской области чиновники заключили контракт на полмиллиарда рублей, несмотря на то, что проект не получил положительного заключения госэкпертизы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские антимонопольщики выявили нарушение законодательства при проведении аукциона на корректировку проекта и работы по реставрации и приспособлению к современному использованию известного кыштымского памятника культурного наследия «Белый дом». Об этом заявила заместитель руководителя Челябинского УФАС России – начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Влада Ливончик.

О необходимости капитального ремонта и реставрации одной из главных достопримечательностей города, построенной в 1767 году Никитой Демидовым, говорили давно. Наконец, в 2022 году власти города получили необходимые средства и объявили о проведении конкурсных процедур. Заказчиком выступило МУ «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа», начальную цену определили в 526,6 миллиона рублей.

Однако кыштымские чиновники поторопились, считают в надзорном органе. На это указали авторы поступившей в антимонопольное ведомство жалобы.

Законодательство требует, чтобы при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики объекта, проектная документация прошла государственную экспертизу и была утверждена заказчиком. «Только после прохождения государственной экспертизы и утверждения ее заказчиком подрядчик вправе приступить к выполнению строительно-монтажных работ», – рассказала Влада Ливончик.

Однако Челябинское УФАС России установило, что ко времени проведения торгов власти Кыштыма не просто не получили заключения госэкспертизы – это заключение было отрицательным. «В нем указано, что результаты инженерных изысканий и проектная документация не соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе указано, что физические объемы работ, содержащиеся в сметной документации, не соответствуют физическим объемам работ, конструктивным решениям, предусмотренным проектной документацией, в связи с чем сметная стоимость работ признана недостоверной», – отметила г-жа Ливончик.

Таким образом, размещение закупки было незаконным. При этом комиссия Челябинского УФАС критически отнеслась к возможности вносить изменения в проектную документацию без положительного заключения экспертизы, в том числе из-за невозможности потенциального подрядчика оценить объем изменений. Стоимость такой корректировки также не определена в извещении о закупке, что свидетельствует о неправомерности объединения в одну закупку работ по корректировке проектной документации и реставрации объекта культурного наследия, отметили в надзорном ведомстве.

Несмотря на это, контракт был заключен. Материалы по закупке направлены в прокуратуру Челябинской области и ГУ МВД по региону.

Также в целях недопущения нарушения при исполнении контракта Челябинское УФАС России обратилось к правительству региона, рекомендовав взять на особый контроль проведение ремонтных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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