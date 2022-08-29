На Южном Урале подрядчик ничего не сделал, но потребовал заплатить ему больше

В Челябинской области антимонопольщики включили в Реестр недобросовестных поставщиков компанию, так и не приступившую к работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фарсом закончился капитальный ремонт кровли общежития Катав-Ивановского индустриального техникума. Об этом рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС России – начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Влада Ливончик.

Начало истории не предвещало никаких неожиданностей. Образовательное учреждение объявило тендер на выполнение ремонтных работ, максимальную цену контракта ограничили 1,3 миллиона рублей.

Победителем конкурсных процедур стало ООО «Вита» из Саратова. С фирмой заключили контракт и перечислили авансовый платеж в 30% от стоимости всех работ.

Однако в указанный срок строители к выполнению работ так и не приступили. Попытки руководства колледжа связаться с подрядчиком успехом не увенчались: на претензии компания не отвечала. Правда, через какое-то время письмо от подрядной организации в колледже все-таки получили. Каково же было удивление руководителей учебного заведения, когда вместо объяснений простоя они обнаружили в послании уведомление об увеличении цены контракта – в связи с тем, что подорожали материалы.

В ответ на подобное заказчик решил прекратить отношения с подрядчиком . Тем более что компания так и не приступила к выполнению работ.

Контракт расторгли. А комиссия Челябинского УФАС включила фирмы в Реестр недобросовестных поставщиков «в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта».

Челябинск, Виктор Елисеев

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