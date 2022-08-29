Адвокаты экс-вице-губернатора выставили счет студентке, ставшей инвалидом после столкновения с его машиной

С жительницы Екатеринбурга, ставшей инвалидом в резонансном ДТП с участием бывшего высокопоставленного чиновника, требуют возмещения судебных издержек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о требованиях юристов владельца агропромышленного холдинга «Равис», бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова рассказала мать девушки, серьезно пострадавшей в аварии в 2019 году.

Напомним, 28 июля 2019 года Lexus, которым управлял экс-чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца. Зрение у нее не восстановилось до сих пор.

В феврале 2021 года суд признал экс-вице-губернатора виновным в аварии и приговорил к двум годам ограничения свободы и двум годам лишения водительских прав. Также с него взысканы компенсации в пользу пострадавших: 1 миллион рублей – девушке-пассажиру, пострадавшей больше всех, и 300 тысяч рублей – водителю «Лады».

Однако на этом разбирательства не остановились: родители девушки подали еще один иск к Андрею Косилову – о возмещении затрат на лечение дочери, утраченного ею заработка и компенсации морального вреда.

В начале этого года суд удовлетворил иск частично, обязав экс-чиновника выплатить обоим родителям по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, 300 тысяч рублей утраченного заработка и 1,2 миллиона рублей – в возмещение затрат на лечение. Впоследствии Свердловский областной суд снизил общую сумму компенсации до 2,6 миллиона рублей.

А недавно семья получила из суда извещение о том, что в суд поступило ходатайство с требованием возместить стоимость услуг адвоката Андрея Косилова. Дело касается как раз второго процесса, и имеет под собой основания. «На сегодняшний день исковые требования стороны удовлетворены на 59,63%, – цитирует 74.ru адвоката экс-чиновника. – Законом предусмотрена возможность возмещения судебных расходов ответчику пропорционально той части исковых требований, в которых истцу отказано. Ответственность за необоснованно заявленные иски должна наступить». Признает это и защита противной стороны.

Несмотря на это, родителей девушки претензии шокировали. «У Насти пенсия 15 тысяч, он требует с нее оплатить услуги адвоката – 70 тысяч. У меня слов нет. Пусть вычитают с настиной пенсии по 300 рублей». – возмущается мать екатеринбурженки.

Впрочем, пока ходатайство сторона защиты Косилова отозвала. По словам адвоката, связано это с очередным оспариванием решения по гражданскому иску, теперь в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Однако не скрывает, что к рассмотрению вопроса могут вернуться.

Тем более, что юристы экс-чиновника настаивают: ущерб уже практически возмещен: на сегодняшний день Косилов выплатил чуть более 2,5 миллиона рублей.

Есть у бизнесмена, по словам его адвокатов, и встречное предложение. «Мы готовы рассмотреть вопрос о ежемесячном содержании и, наконец, закрыть вопрос судебных разбирательств. Но запросы родителей не имеют предела», – цитирует издание представителя защиты.

Мать пострадавшей девушки, в свою очередь, настаивает: никакое ежемесячное содержание им не предлагали ни в письменной форме, ни в устной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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