Жаждущий интима южноуралец остался без удовольствия и без денег

Южноуралец, заказав приватную услугу через интернет, стал жертвой вымогателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, житель Верхнеуральского района остался без денег, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.

Выбрав понравившееся предложение, мужчина отправил СМС-сообщение на указанный номер. Правда, «жрица любви» оказалась продвинутой не только технологически, но и финансово: за выезд на дом девушка запросила предоплату в размере 50% от стоимости. Что южноуралец и сделал, отправив деньги на названный счет.

Но, как оказалось, это был не последний «предварительный платеж»: представительница сферы услуг запросила еще четыре с половиной тысячи рублей, объясняя, что эти деньги он должен внести в качестве страховки. Ошалевший от запросов дамы заказчик поначалу даже отказался, но тут к разговору подключился мужчина, в простой и непритязательной манере убедивший клиента перечислить требуемую сумму.

В итоге верхнеуралец деньги перечислил, после чего тщетно прождал обещанного визита.

Поняв, что утолить свою страсть ему уже не суждено, мужчина обратился в районный отдел МВД. Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полицейским.

Челябинск, Виктор Елисеев

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