Две сотни южноуральских предприятий могут остаться без паспортов готовности к зиме

Около 200 предприятий ЖКХ Челябинской области могут не получить паспорта готовности к отопительному периоду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», общая задолженность предприятий жилищно-коммунального сектора Южного Урала превысила 1,5 миллиарда рублей. Порядка 200 муниципальных предприятий имеют многомилионную задолженность за электроэнергию со средним периодом ее формирования около 1 года, тогда как отсутствие долгов за этот ресурс является одним из условий получения паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Так, МУП «ТеплоЭнерго» из Катав-Ивановского района за 18 месяцев накопило более 100 миллионов рублей задолженности, ООО «Теплоэнергетик» из Златоуста задолжало более 100 миллионов рублей за 5 месяцев, а МУП МГО «Городское хозяйство» из Миасса – более 135 миллионов рублей. Предприятие не оплачивало ресурсы в полном объеме 30 месяцев, то есть почти три года.

На конец августа 68 теплоснабжающих организаций в Челябинске, Златоусте, Катав-Ивановске, других городах и районах Челябинской области, отключены от энергоснабжения уже несколько месяцев, при этом большая часть из них так и не предприняла никаких мер для решения проблемы. «Многие муниципалитеты рискуют оставить своих жителей без тепла с наступлением холодов», – предупреждают представители энергетической компании.

Хуже всего, по мнению энергетиков, обстановка сложилась в Верхнем Уфалее. Здесь муниципальные предприятия задолжали гарантирующему поставщику более 74 миллионов рублей. Однако из 90 миллионов рублей субсидий, выделенных городу, на возмещение долгов за электрическую энергию не планируется потратить ни одного рубля. Вместо этого местное собрание депутатов приняло решение направить всю сумму в адрес одной коммерческой организации – ООО «Бриз», у которой задолженности перед гарантирующим поставщиком нет. При этом муниципальные предприятия: МУП «Водоканал ВГО», МУП «Ресурс-Н», МУП «Энергетик» не получат ничего.

В связи с этим, гарантирующий поставщик намерен обратиться в прокуратуру для проверки законности такого решения, соблюдения процедуры и наличия у собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа необходимых полномочий. Поскольку, в соответствии с утвержденным администрацией города порядком предоставления субсидий, определение ее получателей осуществляется специальной комиссией по отбору. По факту же информации о ее существовании и принятом решении в открытом доступе нет

Челябинск, Виктор Елисеев

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