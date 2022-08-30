В Копейске 22-летний парень покусал полицейского

Южноуралец при задержании пустил в ход зубы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе СКР завершил доследственную проверку в отношении 22-летнего жителя Копейска, обвиняемого в нападении на полицейского.

Сама история произошла в конце июля этого года. Именно тогда полицейским удалось выяснить, где скрывается молодой человек, объявленный городским судом в розыск.

«Стражи порядка дождались, пока молодой человек выйдет из подъезда, подошли к нему, представились и предъявили служебные удостоверения, – цитирует телеграм-канал «НеКопейский рабочий» следователя отдела СКР по Копейску. – Копейчанин предпринял отчаянную попытку бегства, но она не удалась. Раздосадованный злоумышленник в момент задержания сильно укусил сотрудника полиции за тыльную сторону обоих предплечий».

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту применения в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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