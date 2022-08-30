Падением двухлетнего ребенка в колодец в Челябинске занялся СКР

В Челябинской области проводится проверка по факту падения ребенка в канализационный колодец.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в августе текущего года около одного из домов Тракторозаводского района областного центра в канализационный колодец упал 2-летний мальчик. При падении ребенок получил ушибы.

По инициативе следственных органов СКР материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел 10 августа во дворе дома по ул. 2-я Эльтонская, 65А. Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями упал в канализационный люк, откуда его незамедлительно достал отец. После чего ребенок был доставлен с ушибами в больницу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации», – рассказали в следственном управлении СКР по региону. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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