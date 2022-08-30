На Южном Урале диагностировали птичий грипп. Погибли десятки птиц

В Челябинской области зафиксирован очаг птичьего гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 23 августа в ведомство обратились жители села Халитово Кунашакского района и пожаловались на падеж домашних гусей.

После проведения исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИИЗЖ» был официально установлен диагноз причины падежа домашних гусей – птичий грипп. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Все они относятся к молодняку 2022 года рождения. Пробы для подтверждения диагноза также были отправлены в ФГБУ «ВНИИИЗЖ» (город Владимир). Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз. В настоящее время проводятся дополнительные исследования.

Тем временем в очаге установлены границы угрожаемой зоны. Предполагаемый источник возбудителя инфекции – дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах.

29 августа при участии должностных лиц территориального Управлении Россельхознадзора было проведено внеочередное заседание штаба по координации проведения мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней, общих для человека и животных. На место выехала рабочая группа по эпизоотическому расследованию.

В этот же день был подписан приказ Минсельхоза Челябинской области «Об утверждении плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя», согласно которому утвержден план проведения эпизоотических мероприятий.

Сейчас управлением ветеринарии устанавливается точное количество павшей птицы и поголовья птицы, проживающей в населенном пункте.

Жители предупреждены об ограничительных мероприятиях. В частности, о запрете свободного выгула пернатых во избежание инфицирования здоровой птицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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