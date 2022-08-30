Молодежь в России не хочет работать 1 сентября

Половина молодых россиян считает, что 1 сентября нужно объявить выходным днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое из трех россиян поддерживают идею о выходном дне 1 сентября. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Так, 35% участников исследования считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 32% – только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году.

Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (48%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (36%). Немногим больше (37%) за выходной выступают респонденты, сами воспитывающие детей.

Логично, что среди женщин идея выходного 1 сентября находит большую поддержку. Так, если среди мужчины за всеобщность праздника 1 сентября высказались лишь 33% участников опроса, то среди женщин – 38%. За выходной для родителей в День знаний выступает 31% представителей сильного пола и 33% – среди представительниц прекрасного пола.

Наконец, против объявления первого дня учебного года нерабочим выступили 28% мужчин и всего 21% женщин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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