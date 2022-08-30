Южноуралец обокрал свою бывшую учительницу

Пожилая жительница Челябинской области лишилась больше 50 тысяч рублей после встречи с учеником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел МВД по Ашинскому району обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.

По словам пожилой учительницы, она обнаружила пропажу карты после поездки на отдых в Сатку со своим учеником.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнего ранее судимого местного жителя. Он признался, что вместе с бывшей учительницей проводил время на экскурсии в Сатке. Когда женщина отвлеклась, он вытащил из ее сумки 10 тысяч 500 рублей, а также, используя ее телефон, перевел 8 тысяч рублей со счета пенсионерки на свой банковский счет. Код-доступ к карте и онлайн-кабинету женщина записала на бумажном листе и носила с собой в сумке, так что провернуть это ему не составило труда.

После того, как они вернулись в свой город, южноуралец похитил у женщины банковскую карту и попросил знакомого снять для него 45 тысяч рублей, сообщив код якобы своей карты.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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