В Челябинске опять не смогли присвоить звание почетных горожан пластическому хирургу и депутату

В Челябинске в очередной раз не смогли принять решение о присуждении звания «Почетный гражданин города» заведующему отделением пластической хирургии областной больницы Александру Пухову и депутату гордумы Виталию Рыльских.

Как уже сообщал «Новый День», первый раз обоих претендентов внесли в список кандидатов в 2018 году. Правда, официально об этом не сообщалось, так как разгорелся скандал – в основном, из-за Рыльских: ранее он был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия. В итоге Рыльских заявил, что даже не претендовал на звание почетного гражданина. А вместе с ним исчез из списков и Пухов.

В этом году ситуация повторилась с той лишь разницей, что обе кандидатуры были официально представлены мэрии. Но снова разгорелся скандал. «Это позор на всю Россию! Неужели депутаты городской думы из партии, имеющей большинство, уже решили все проблемы, что занялись присвоением почетных званий сами себе? Видимо, теперь в Челябинске нет ни экологических, ни транспортных проблем, ни разбитых дорог, ни ветхих домов, если депутаты второй год подряд награждают сами себя», – разразился гневной речью депутат Госдумы Валерий Гартунг, подчеркнув порочность сложившейся в городе практики присуждать почетные звания за неочевидные заслуги.

Прислушалась мэрия к возмущению оппонентов или что-то еще пошло не так, но сегодня вопрос о присуждении звания «Почетный гражданин Челябинска» исключили из повестки заседания городской Думы, объяснив это техническими причинами – вопрос нуждается в доработке. И тем самым нарушили сразу две традиции – присуждать звание накануне очередного Дня города и чествовать новоиспеченных почетных на торжественном собрании, приуроченном к очередной годовщине Челябинска. Впрочем, само собрание тоже отменили.

Правда, вопрос о Пухове и Рыльских окончательно не закрыт: в Думе заявили, что могут вернуться к нему в сентябре. Но, поскольку общее собрание Думы проходит в последний вторник месяца, решение будет принято не ранее 27 сентября. И тогда вообще не понятно, зачем оно будет нужно, ведь присуждение почетного звания – это всего лишь часть празднования дня города, и само по себе будет выглядеть довольно странно.

Челябинск, Павел Зварзин

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